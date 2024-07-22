'الاونروا': الاحتلال يهاجم قافلة مساعدات أممية متجهة لغزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، إن مركبة تابعة للوكالة أصيبت بـ5 رصاصات أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأضاف: "حدث هذا بالأمس وكانت الفرق تسافر في مركبة مدرعة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح وترتدي سترات الأمم المتحدة".

وتابع: أطلقت قوات إسرائيلية النار بكثافة على القافلة التي كانت متجهة الأحد لمدينة غزة.

من جهة اخرى، اعتبر نائب رئيس وزراء الاردن، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن استهداف الاحتلال لقافلة إنسانية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في غزة، يعتبر جريمة حرب.

وقال الصفدي في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن غزة لم تعد مقبرة للأطفال فقط بل مقبرة للقانون الدولي ووصمة عار مخزية للنظام الدولي كله.

وأكد أهمية حماية الأونروا والوكالات الإنسانية والعاملين فيها، من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة أمس الأحد لمدينة غزة.