شاهد.. قوات الاحتلال تطالب بإخلاء خانيونس

العالم - خاص بالعالم

ورغم مزاعم الاحتلال السابقة التي اعتبرت المنطقة ذاتها، ضمن المناطق الإنسانية والآمنة، إلا أنه عاد، عبر بيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، بالادعاء أن البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا، رغم أنها بالأساس مدمرة وتعرضت لقصف مكثف سابقا، وعاد المواطنون إليها بسبب عدم وجود خيار آخر ومكان يلجأون إليه.

وفور صدور القرار من الجيش، بدأت عملية القصف المكثفة من الجو والبر، دون إعطاء فرصة للفلسطينيين بالنزوح الى منطقة المواصي، ما ادى الى سقوط أعداد كبيرة ما بين شهيد وجريح جلهم من الاطفال والنساء.

الضحايا اعدادهم مرشحة للارتفاع بسرعة، خاصة وأن بينهم حالات خطرة، ولذلك ناشد مجمع ناصر الطبي في خانيونس المواطنين بالتبرع بالدم في ظل المجازر المستمرة بعد إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة شرق المدينة.

تزامنا مع ذلك سقط شهداء وجرحى في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط القطاع، كما طال القصف المناطق الشمالية لمخيم البريج. فيما اكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قافلة للأمم المتحدة أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري إسرائيلي جنوبي وادي غزة.

مجازر يومية ترتكب في مناطق يزعم أنها آمنة دفعت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاعتبار أن ما يحدث في غزة لا يمكن تقبله، مشددا على دعم الاتحاد تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

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