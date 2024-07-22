طهران.. طلبة أجانب يشارکون في عزاء الامام الحسين (ع)

العالم - مراسلون

طلبة الدول الإسلامية المقيمين في ايران تحت سقف واحد في العاصمة الايرانية طهران والمناسبة، اقامة مراسم عزاء لسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، الاسم الذي يعد رمزا للشهادة والمقاومة والجهاد والتضحية على مر العصور فهو مثالا يحتذى به في التضحية والجهاد ومقارعة الظلم والظالمين.

وقال علي خليلي وهو طالب فلسطيني في الجامعات الإيرانية:"هذه البرامج استطاعت ان توصل رسالة الامام الحسين، لم تحکي عن المذهب، بل حکت عن رسالة الامام الحسين وهي عن الحق ضد الباطل، لذا نری طلاباً من کوريا ومن نيجيريا ومن الصين وحتی طلاب بدون دين وطلاب سنة ومسيحيين، حضروا في هذا المکان والتجمع. نستطيع ان نجذب کل الطلبة في هذه البرامج من أجل ان يتعرفوا علی قصة الامام الحسين، ثم ليتعرفوا شيئاً فشيئاً علی قصة کربلاء.

استنادا إلى قول الإمام الحسين عليه السلام:"إن لم يكن لكم دين فكونوا احراراً في دنياكم" تناول المشاركون قضية فلسطين، ودعوا أحرار العالم إلى مساعدة أهل غزة.

وقال حسن البياتي وهو طالب عراقي في الجامعات الإيرانية: "کلنا هنا من مختلف القوميات والدول تحت راية واحدة وهي راية الامام الحسين عليه السلام. والحديث عن المظلومين الذين يعانون معاناة قاسية علينا کطلاب واعين ومثقفين من مختلف الدول، ان نرفع الصوت لحماية مظلومي غزة واطفالها".

اما عزالدين ابوالقاسم وهو ايضاً طالب فلسطيني في الجامعات الإيرانية:"أتينا لنشارک في هذه المراسم لنؤکد ان ما يحدث في غزة وفلسطين؛ اذا اردنا ان نقايسه بزمان، فإن غزة اليوم کربلاء العصر ونحن نستبشر بجملة الامام الحسين الذي قال ان ما هون علي انه بعين الله، فما يهون اليوم علی أهلنا في غزة انه بعين الله وان شاء الله النصر قريب".

شدد المشاركون في المراسم على أن ثورة الامام الحسين عليه السلام درس عالمي اخترق حدود الطوائف والمذاهب وسيبقى اسمه علی مر الزمن نبراساً ينير درب البطولة والفداء والوفاء.

حب الامام الحسين عليه السلام هو المحور الذي جمع طلبة اجانب حوله ووحدهم تحت راية واحدة وشعار واحد وهو حب الحسين يجمعنا.