شاهد/ إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية طعن بغلاف غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن جنديين "إسرائيليين" أُصيبا في عملية طعن في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة، وتم إطلاق النار على المنفذ، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن منفذ عملية "نتيف هعسراه" حاول طعن جنود وصرخ “الجيش يقتل الأبرياء في غزة”.

وأشارت يديعوت أحرونوت العبرية، إلى أن منفذ عملية الطعن في "نتيف هعسراه" يحمل الجنسية الأميركية.

وأوضحت أن منفذ عملية "نتيف هعستراه" كندي مسلم وصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأحد، كسائح واستأجر سيارة وغادر بها صباحًا إلى "أسدود" ووصل إلى "نتيف هعستراه" وحاول تنفيذ الهجوم.