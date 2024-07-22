أبرز تعليقات رواد التواصل حول العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة

العالم _ هاشتاغ

استعراض فارغ من كيان الاحتلال ردا على هجوم طائرة يافا المسيّرة على موقع في تل ابيب عاصمة الاحتلال.

لكن ما بعد العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة ليس كما قبله. فالقوات اليمينة تؤكد على أن الرد سيكون قاسيا.

تعليقات كثيرة وتفاعل واسع مع هذه القضية على مواقع التواصل.

"محمد حاجب" كتب في هذا السياق. عدوان ثلاثي اسرائيلي امريكي بريطاني على اليمن من الأمس واليوم يستهدف موانيء، اليمن والاضرار بالشعب اليمني ومعيشته نتيجة لنصرة الشعب اليمني للمظلومين في غزة وفلسطين، بقصد اثنائه على التراجع عن مواقفه الدينية والعربية والانسانية.. وهيهات ان يكون لهم ذلك والله بالغ امره

"منصور الصلْوِي" بدوره علق. نتألم لحدوث اي مكروه قد يصيب المواطن اليمني سوى كان بالداخل او بالخارج كذلك نتحسر لكل ما يتعرض له المواطن في اي وقت واي مكان ونستغرب كيف يتلذذ البعض و إظهار فرحته عند اي عدوان همجي على اليمن.

أما "ليلى قدور" فعلقت. عدوان إسرائيلي على محافظة الحديدة وحريق في ميناء اليمن الرئيسي. موقف اليمن مع غزة ثابت ولن يتغير، والعمليات اليمنية الداعمة لغزة لن تتوقف. إن الرد على هذا العدوان أمر لا مفر منه، والشعب اليمني أقوى من كل قوى الشر.

مع إعادة انتخاب أرسولا فوندر لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، ارتفعت الأصوات المنادية باستبعادها بسبب مواقفها من العدوان على غزة.

انتقادات واسعة طالت فوندر لاين ودعمها اللامشروط للاحتلال والابادة الجماعية في غزة. لين بويلان، نائبة أيرلندية في البرلمان الأوروبي شنت هجوما عنيفا على فوندر لاين داعية إلى مقاطعتها

من التعليقات حول موضوع أرسولا فوندر لاين لدينا هنا تعليق من "سام" الذي كتب متوجها إلى النائبة الأيرلندية. الباطل كان أقوى من صوتك الشريف و أعادها إلى قيادة أوربا، لكن الحق أبقى و سيعود للصدارة بإذن الله و حوله و قوته.

"أحمد عمارنة" أيضا كتب. ولا زال شعب غزة يذبح..وما يسمى منظمات حقوق الأنسان لم ترقى حتى لحقوق الحيوان.أخجلوا من انفسكم.

"آسيا" علقت ايضا. عندما يتكلم الضمير الحي و الإنسانية و الشجاعة يعلو صوت الحق مهما حاولوا طمس الحقيقية.... شكرا لهذه الحرة.

الصفحة الأخيرة من حياة جو بايدن السياسية طُوِيَتْ، مع إعلان الرئيس الأميركي انسحابه من السباق الرئاسي في مواجهة دونالد ترامب.

بايدن أعلن دعمه لنائبته كامالا هاريس لمواصلة السباق. فمن البديل الذي سيختاره الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب؟

تفاعل واسع مع قضية بايدن وانسحابه من الانتخابات.

"تغريد" كتبت في هذا السياق. هل انتهى بايدن.. انتهت ورقته في السباق الانتخابي و نية واضحة للتنحي والعزل ..وما كانت الكورونا الا حجة هزيلة !! دوره انتهى والمراد استبداله.

"محمد جابر" ايضا علق. كل حلفائك باعوك يا جو.. بايدن غاضب من أوباما فى ظل "حملة منسقة" لإخراجه من سباق الرئاسة.. بيلوسى تسعى لعملية اختيار مفتوحة لمرشح آخر بدلا من إسناد الترشح لهاريس.

حساب "آسو" بدوره علق. ولماذا هذا الانقلاب على بايدن .. الم يكون معلوما لكل عاقل بان بايدن فاقد القدرة على ادارة نفسه وليس اميركا ... ان كان الديمقراطيين يعلمون ذلك فتلك خيانة للبلد وان كانوا لايعلمون فهذا يدل على غباءهم وهو الارجح.

فترة مليئة بالدعاوى القضائية تعيشها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. إحدى القضايا هي الحكم الذي أصدره القضاء بدفع تعويض لصالح ميلوني من إحدى الصحافيات وذلك بسبب سخريتها من رئيسة الوزراء.

التفاصيل في الفيديو المرفق..