حماس تعلق على عملية طعن نفذها سائح اجنبي بغلاف غزة

العالم-فلسطين المحتلة

وأوضحت حماس في بيان صحافي، أن عملية الطعن البطولية عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه"، صباح اليوم، والتي أصابت عدداً من المستوطنين، هي رد طبيعي على استمرار جرائم الاحتلال ومجازره في قطاع غزة.

وتواصل اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، وانتهاكات جيش الاحتلال لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وشددت على أن مقاومة شعبنا وتصديه للاحتلال لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال، وإن طوفان الأقصى سيبقى متدفقاً في كل ربوع الوطن حتى الحرية ونيل حقوقنا الوطنية كاملة غير منقوصة.

وأُصيب جنديان "إسرائيليان"، اليوم، في عملية طعن عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن جنديين "إسرائيليين" أُصيبا في عملية طعن في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة، وتم إطلاق النار على المنفذ.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن منفذ عملية "نتيف هعسراه" حاول طعن جنود وصرخ “الجيش يقتل الأبرياء في غزة”.

وأشارت يديعوت أحرونوت العبرية، إلى أن منفذ عملية الطعن في "نتيف هعسراه" يحمل الجنسية الأميركية. وأوضحت أن منفذ عملية "نتيف هعستراه" كندي مسلم وصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأحد، كسائح واستأجر سيارة وغادر بها صباحًا إلى "أسدود" ووصل إلى "نتيف هعستراه" وحاول تنفيذ الهجوم.