من هي كاملا هاريس؟

العالم – باختصار

شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017.

ولدت في كاليفورنيا وتخرجت من جامعة هوارد من كلية هيستينغز للقانون.

انتخبت لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا في عام 2010 وأعيد انتخابها في عام 2014.

ترشحت هاريس للإنتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020.

هي أول أمريكية من أصل أفريقي وصلت لمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

أعلن بايدن إنسحابه من السباق الرئاسي ودعمه لترشيح نائبته هاريس لخوض السباق بديلا عنه.

قد تعاني هاريس في سبيل تحقيق إجماع داخل حزبها على ترشيحها لمواجهة ترامب.

يعتبر بعض الديمقراطيين أن أدائها كان ضعيفا، بل ومخيبا للآمال خلال نيابتها للرئيس.

هناك الكثير من الشكوك داخل الحزب الديمقراطي إزاء ما إذا كانت هاريس قادرة على التغلب على ترامب.

لكن ترشيح هاريس بات مرجحا بحكم دعمها من بايدن ومحدودية الفترة الزمنية المتبقية من الانتخابات.

أظهر استطلاع للرأي حصول هاريس على تأييد 38.6% من الأمريكيين بينما عرضها 50.4%.

عارضت بشدة تصويت الأمم المتحدة أو حتى النقد الذي يهدف الى التأثير على كيان الاحتلال.

تعارض أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

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