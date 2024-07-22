اليونيسف: الخسائر في أرواح أطفال الضفة المحتلة ارتفعت 250%

العالم - فلسطين

وقالت اليونيسف عبر موقعها الإلكتروني، إن 143 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة منذ أكتوبر 2023، وهو ما يمثل تصاعدا بحوالي 250 بالمائة مقارنة مع الأشهر التسعة التي سبقت ذلك".

وأوضحت أن الشهور التسعة الأولى من عام 2023، شهدت استشهاد 41 طفلا فلسطينيا فقط.

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 440 طفلا فلسطينيا أصيبوا بذخائر حية خلال الفترة التي تبعت أكتوبر 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تزامنا مع اندلاع العدوان على غزة.

ولفتت إلى أن ما معدله يقتل طفل كل يومين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في البيان ذاته لقد ظلّ الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، معرضين منذ سنوات لعنف فظيع. وقد تدهور الوضع تدهوراً شديداً تزامناً مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة".

وأضافت "هناك تقارير حول أطفال فلسطينيين يُحتجزون في طريق عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم، أو يتعرضون لإطلاق الرصاص بينما هم يسيرون في الشوارع يجب أن يتوقف هذا العنف الآن".

وتابعت "وقعت نصف حالات القتل في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، وقد شهدت هذه المناطق زيادة في عمليات فرض القانون الكبيرة وذات السمة العسكرية على امتداد العامين الماضيين".