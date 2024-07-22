بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لتطبيق قرار العدل الدولية

العالم - أوروبا

شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة دعم الاتحاد تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

وقال بوريل في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن “ما يحدث في غزة لا يمكن تقبله، ولا يمكن مواصلة التعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي في ظل الوضع الحالي”.

وأضاف: يمكن للكيان الإسرائيلي أن تفسر التاريخ كما تشاء لكن احترام القانون الدولي ملزم”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي “سيناقش كيفية تطبيقه في غزة”.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.

وذكر الرأي الذي طال انتظاره أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا واضحا للقانون الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 38 ألفا و983 شهيدا، وإصابة 89 ألفا و727 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.



