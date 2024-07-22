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حماس تطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف الابادة الجماعية للفلسطينيين

حماس تطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوقف الابادة الجماعية للفلسطينيين
الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الاسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تتم على مرآى ومسمع من العالم.

العالم - فلسطين

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بأرضه، والمقاومة ستبقى على عهدها في مواجهة هذا "العدو المجرم الذي يسعى لتهجير شعبنا وطمس قضيتنا الوطنية، وستبقى غزة عصية على الانكسار، حتى دحر الاحتلال عنها على طريق الحرية والعودة وتقرير المصير".

يأتي ذلك التصريح على ضوء تكثيف الاحتلال لعدوانه وقصفه للمدنيين في المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، ونزوح للعائلات في مشهد مروع من سلسلة المشاهد والجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها في حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 290 يوما.

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