شاهد/لماذا تُلقب نائبة بايدن بـ'ملكة القهقهة'؟

العالم- الامريكيتان

إلا أن تصدرها العناوين ليس من الضروري أن يكون إيجابيا، فهي لا تختلف كثيرا عن بايدن، فقط ارتكبت خلال ولايتها كنائبة للرئيس عددا من الهفوات، وتكرار التصاريح بالإضافة إلى الضحك المتواصل "بلا سبب أحيانا كثيرة".

واعتبر المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور أنه لا يمكن التمييز بين هاريس وبايدن، وقال عن هاريس: "لا نعرف ما الذي تمثله. وفقا لها، فهي تمثل كل ما يمثله الرئيس بايدن".

وقام نشطاء عبر منصة "إكس" بإعادة تسليط الضوء على ما نشر لها من فيديوهات وما صدر عنها من مقولات نستعرض فيما يلي بعضها:



وكتب أحدهم: "هذه الجملة لا تعني شيئا.. هاريس هي ملكة "التفاهة". المرأة حمقاء وثرثارة".



ونشر حساب مقطع فيديو آخر يجمع تصريحات أخرى لكامالا تقول فيها التصريح نفسه، وعلق قائلا: "لقد أصبح الديمقراطيون الآن غير مثقلين رسميا بما حدث".

وسخر آخر بالقول: "نتطلع إلى سماع هذا الاقتباس كل يوم خلال الأشهر الأربعة المقبلة".



ونشر آخرون مقاطع مصورة لـ"نوبات ضحك" هاريس المتواصلة، بالإضافة إلى تصاريحها التي تتحدث فيها دون أن يكون لكلامها أي معنى واضح أو مفهوم.



كما نشر أحدهم مقطع فيديو لهاريس وهي ترقص أمام مجموعة من الأطفال الذين يبدو أنهم يؤدون رقصة تم التدرب عليها مسبقا، وكتب آخر معلقا: "إنها غريبة جدا".



يذكر أنه في مارس الفائت وخلال زيارة قامت بها إلى بورتوريكو انتشر مقطع فيديو لهاريس وهي تصفق على أغنية احتجاجية وهي تبتسم ووجهها مفعم بالسعادة، ظنا منها أنهم يرحبون بها، لكنها توقفت عن التصفيق حينما ترجم مساعدوها لها معاني الأغنية.



وبينما تحاول هاريس في تصريحات عديدة استمالة gen z أو الجيل زد (جيل يتكون من مواليد منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية من القرن الـ21)، حيث أعربت مرات متعددة أنها تحبهم، ذكرها آخرون بتصريح سابق لها وصفتهم فيه بأنهم "أغبياء".



يشار إلى أن عددا من الفيديوهات التي نشرها النشطاء لهفوات وأخطاء هاريس، أو حتى فيديوهات ساخرة منها توقف فجأة عن العمل، ويظهر بدلا من الفيديو عبارة media cannot be played.



وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأحد رسميا انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر. ودعمه لترشيح نائبته كامالا هاريس لمنصب مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.



ويأتي إعلان بايدن بعد حملة ضغوط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن.