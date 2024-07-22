كتائب القسام تنشر مشاهد لسلسلة من عملياتها البطولية في طولكرم

العالم - فلسطين

وأظهرت المقاطع المصور استعدادات مقاتلي القسام للعمليات في إطار معركة “طوفان الأقصى”، ومنها عملية التفجير في مستوطنة حوميش، والتي اعترف الاحتلال فيها بإصابة أربعة جنود.

وأشارت كتائب القسام إلى عملية إطلاق النار في رميم، والتي أصيب فيها ثلاثة مستوطنين، إلى جانب عملية التفجير في عناب والتي تستر الاحتلال على تفاصيلها.

وأعلنت الكتائب إدخال تقنية جديدة وهي التفجير عن بعد، مؤكدة أنها ستكون وبالا على الاحتلال في عملياتها بالضفة الغربية المحتلة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن عدد من العمليات النوعية في الضفة المحتلة، والتي استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ووقعت 11 عملية بينها إطلاق نار واشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الاسرائيلي.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” تفجير عبوة ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وإلقاء زجاجات حارقة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 5 نقاط متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.