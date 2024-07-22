الخارجية الإيرانية: أمريكا تتحمل مسؤولية حقيقية عن الأعمال الإجرامية الصهيونية

العالم - ايران

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي قضية فلسطين أصبحت القضية الأكثر أهمية للإنسانية وحقوق الإنسان بفضل استخدام ايران السليم لقدراتها في الدبلوماسية العامة. مشيراً إلى إن حقيقة أننا استخدمنا الآليات الإقليمية والدولية لشرح نهجنا الداعم لفلسطين هي مثال آخر على الاستفادة من الدبلوماسية العامة.

وأضاف: من المؤسف أن يواصل الكيان الصهيوني جرائمه في غزة والضفة الغربية بدعم من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية. مشيراً إلى إن هذا الكيان هو مصدر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وما نشهده في المنطقة في الأشهر العشرة الماضية هو نتيجة للهجمات غير القانونية التي يشنها الكيان الصهيوني.

وتابع: إن السلام سيعم عندما يقوم المجتمع الدولي بوقف آلة القتل التابعة للكيان الصهيوني. ومتى توقف الكيان الصهيوني عدوانه فإن حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ستوقف أيضاً هجماتها ضد هذا الكيان. مشدداً على أن أمريكا تتحمل مسؤولية حقيقية عن الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، ويجب عليها أن تمنع تصعيد الأزمة في المنطقة.

وأضاف: إن مجيئ وذهاب الأفراد والحكومات في أمريكا ليس مهمًا في حد ذاته، والمهم هو السياسة العدائية التي يحملونها ضد إيران منذ عدة عقود، مشيراً إلى ان ما يمكن أن يغير مثل هذه الأجواء هو تغيير السياسة والنهج الأمريكي تجاه إيران.

وتابع: المهم بالنسبة لإيران هو عودة أمريكا المسؤولة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. فالطرف الذي التزم بكل تعهداته هو إيران، وعلى الأطراف الأخرى أن تعود إلى الوفاء بالتزاماتها.