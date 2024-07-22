ظريف: مستعدون للحوار وفقا للاتفاق النووي

العالم- ايران

وكتب محمد جواد ظريف في رسالة عبر حسابه على موقع إكس: "بغض النظر عن وجهات النظر الشخصية، فإن قانون العمل الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب احترامه".

وأضاف: "كما أوضحت للأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام قليلة من مغادرتي منصبي (الرسالة رقم S/2021/669)، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي لايجب إلا أن تلوم نفسها على الاستمرار في انتهاك التزاماتها التي تسببت في حدوث أضرار جسيمة الى الشعب الايراني، وحمل مشرعونا على الرد".

وتابع: "من مصلحتهم التعويض عن سلوكهم الماضي وضمان وصول إيران دون عوائق إلى مصالحها بموجب الاتفاق"، مؤكدا: "انه من خلال تنفيذ التدابير التعويضية، تصرفت إيران بالكامل في إطار حقوقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشدد ظريف: "إن الحكومة القادمة للرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان مستعدة للدخول في حوار بحسن نية - وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة والقوانين الإيرانية - لضمان الالتزام المتبادل بهذا الإنجاز الفريد للدبلوماسية".