جيش الاحتلال يبدأ عملية برية جديدة شرق مدينة خان يونس

العالم - الاحتلال

ووفق ما نقله الاعلام العبري عن جيش الاحتلال، فإن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية حول تجدد تواجد حماس في المنطقة، ومحاولات استعادة قوتها العسكرية.

وارتفع عدد الشهداء لـ44 شهيدًا بينهم 6 أطفال، و90 إصابة حصيلة ما وصل مجمع ناصر الطبي جراء القصف المكثف شرق خانيونس، منذ ساعات الصباح وفق تقرير وزارة الصحة بغزة.

وأوضحت الصحة، أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وذكرت أن حصيلة العدوان "الاسرائيلي" ارتفعت إلى 39006 شهيد و 89818 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.