شاهد الموقف الإيراني من استئناف المباحثات السورية التركية

العالم - خاص بالعالم

في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وصل الى دمشق، علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، للقاء المسؤولين السوريين.

الرئيس السوري استقبل الضيف والوفد المرافق له وجرى الحديث والتشاور حول مجمل التطورات في المنطقة.

وقال يعرب خير بيك المحلل السياسي السوري:" الملف التركي الذي تكون فيه إيران أحد الرعاة الاساسيين في وقضية الخروج التركي والمصالحة.. هذه المرحلة المهمة جدا القادمة على سوريا تحتاج الى هذه الزيارة، لأن الملفات أكثر مما يمكن إختصارها بزيارات عادية او حتى بمجرد إتصالات".

الضيف نقل لوزير الخارجية السوري اهتمام حكومة بلاده الجديدة بتعزيز العلاقات اكثر بين البلدين.

كما جرى بحث القضايا المشتركة و التطرق لموضوع عودة اللاجئين و مكافحة الارهاب ، خاجي عبر عن سعادة ايران باستئناف المباحثات السورية التركية.

وقال علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية:"إيران سعيدة باستئناف المباحثات ونأمل أن نشهد من التطور في هذا الاطار ولطالما دعمنا هذا المسار السياسي بحلحلة المشاكل وأكدنا أن الطرق العسكرية ليست الحل، وطهران كانت قد استقبلت الإجتماعات الاولى بين الطرفين".

ملفات هامة في سورية والمنطقة تحتاج الى تنسيق بين الحليفين في مرحلةٍ تعتبر مفصليه تعيشها المنطقة.

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