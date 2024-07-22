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شاهد السبب الذي يدفع الفلسطينيين للإنضمام لكتائب المقاومة

الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

لا يتوقف الاحتلال عن إبتكار طرق جديدة لعقاب الفلسطينيين بالإعتقال والهدم للضغط عليهم لتسليم أبنائهم.

العالم - خاص بالعالم

طفولة مبعثرة كألعابهم لكنهم يتمسكون بفتات ما بقي منها قبل ان تدفن تحت الركام كطفولة شقيقهم الأكبر جمال الذي خرج من سن الطفولة قبل أوانه بعد وصف الاحتلال له بالإرهابي ويلاحقه وينكل بعائلته بالاحتجاز والاعتداء والتهديد بهدم منزلهم في مدينة قلقيلية بعد اتهامه بقتل مستوطن وحرق مركبته بعد دخوله للمدينة.

إفراغ المنزل من محتوياته ما هو الا رسالة يوصلها اهالي المطلوبين للاحتلال بفشله باستخدام وسائل الضغط والعقاب التي يمارسها عليهم لتسليم فلذات أكبادهم بالرغم من معرفة الاحتلال بأماكن تواجدهم فتتشابه قصص المعاناة في المدينة والهدف واحد .

من ذاق مرارة السجن يفضل الموت على العودة لحلقات العذاب، وهذا ما يدفعهم للانضمام الى الكتائب المسلحة للقتال من أجل الحرية تاركين وراءهم عائلات تتحلى بصبر عظيم وشوق لرؤيتهم كلعلقم الصبر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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