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شاهد.. حزب الله يتوعد الاحتلال .. لن تبقى لكم دبابات

الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

نشر الاعلام الحربي لدى المقاومة الإسلامية في لبنان فاصل بعنوان “لن تبقى لكم دبابات – לא יישרו לכם טנקים “.

العالم - لبنان

ونترککم هنا مع الفيديو المرفق للخبر...

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