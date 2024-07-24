العالم - خاص بالعالم

ولفت أبي رعد إلى أن حزب الله لم يطلق عليها هدهد "3 "، بل هي عملية خاصة وذكر ذلك السيد حسن نصر الله بتاريخ 17 تموز الجاري.

ونوه أبي رعد إلى أن أهمية هذه الصور التي حصلت اليوم تعود الى أهمية قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتالف هذه القاعدة العسكرية من ست قواعد جوية عسكرية في الكيان الاسرائيلي حيبوتس ورامون وغيرها لكنها هي واحده من أهم ثلاث قواعد من ضمن ست قواعد، وهي الوحيدة في شمال فلسطين المحتلة، حيث تقع على مساحة 8 كيلو متر مربع، وتحتوي على ثلاث مدرجات وفيها ستة اسراب متنوعة الانزال والاعتراض والهجومي وغيرها وفيها غرفة العمليات لقيادة سلاح الجو الإسرائيلي التي بنيت عام 1948 على يد الجيش الملكي البريطاني وتقع جنوب شرق حيفا.

وأشار إلى أن القاعدة المعنية هي القاعدة الأكبر في شمال فلسطين المحتلة، وتضم تخصصات مختلفة من مستويات متعددة على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي والرصد والاستطلاع وتنفيذ الهجمات.

وكان قد بث حزب الله اليوم الأربعاء صورا عادت بها طائرته المسيّرة "الهدهد" تظهر عمليات استطلاعية قال إنها من فوق قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال مصدر في حزب الله إن الشريط -ومدته 8 دقائق- تم تصويره بالكامل أمس الثلاثاء، مضيفا أن توقيت نشره مرتبط بزيارة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

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