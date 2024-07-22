هل ستدخل هيلاري كلينتون على خط السباق الرئاسي وتفاجىء الجميع؟

العالم - خاص بالعالم

وعلى أمل أن يكون الرئيس الجديد الذي سيجلس على كرسي المكتب البيضاوي من الحزب الديمقراطي، يبدأ الأخير اجتماعاته ومداولاته من أجل اختيار الشخصية التي تستطيع منافسة الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر.



رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية جايمي هاريسون، قال إن الحزب سيقوم بعمل شفاف ومنظم، وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، وذلك من أجل اختيار المرشح الذي سيخوض الانتخابات بدلا من بايدن.



قادة الحزب الديمقراطي يعملون على تحديد هوية المرشح المرتقب قبل تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب المقرر في التاسع عشر من آب اغسطس المقبل. وذلك من خلال اختيار المرشح عبر الانترنت في الاسبوع الأول من الشهر القادم.



لكن كثرة الأسماء المطروحة على طاولة المؤتمر الديمقراطي، قد تدفع بالأمور إلى مستجدات اللحظات الأخيرة في المؤتمر، حيث تشير التقارير إلى أن منافسة قوية قد يشهدها الحزب بين نائبة الرئيس كامالا هاريس التي حصلت على تأييد بايدن وعدد من القادة الكبار، وبين شخصيات أخرى مثل السيناتور جو مانشين، وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، إضافة إلى حاكمة ولاية ميشيغن غريتشين ويتمر.

في المقابل يقول مراقبون إن مفاجأة قد تحصل بدخول المرشحة السابقة هيلاري كلينتون على الخط، خاصة وأنها كانت ندا قويا لترامب في انتخابات ألفين وستة عشر حيث حصلت على أصوات أكثر من ترامب، لكنها خسرت أمامه في حسابات أصوات المجمع الانتخابي.

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