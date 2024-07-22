فيديو خاص: اغتيال جديد لـ "إسرائيل" في جنوب لبنان، من هو؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: سبق ذلك غارة على بلدة حنين ادت الى جرح مواطنة، بالاضافة الى غارة على عيتا الشعب واخرى على بلدة ياطر، فيما تساقطت قذائف المدفعية على العديد من القرى اللبنانية، انطلاقا من الاراضي المحتلة ومن الجولان.

واكد ان المقاومة ردت على اعتداءات الاحتلال بسلسلة من العمليات التي نفذتها منذ الصباح مستهدفة موقع المالكية بمسيرة انقضاضية استهدفت آلية عسكرية كانت تتموضع داخل المقاعدة، ما ادى الى اشتعال النار فيها ووقوع اصابات بين قتيل وجريح من أفرادها.

وتابع مراسل قناة العالم: كما استهدفت المقاومة عصر اليوم موقع الراهب والرادار في تلال جبل الشيخ المطل على مزارع شبعا.

واشار الى ان طائرات الاحتلال قامت اليوم بشن غارة على بلدة شيحين قبل ظهر اليوم ما ادى الى استشهاد أحد عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي نعاه الحزب شهيدا على طرق القدس.

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