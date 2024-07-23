العالم - خاص بالعالم

التوقيع جاء خلال الحفل الختامي لحوار المصالحة بين الفصائل، الذي استضافته بكين وشارك فيه ممثلون عن أربعة عشر فصيلا فلسطينيا، من بينهم قادة من حركتي فتح وحماس، كما حضر وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الحفل.

واتفقت الفصائل على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

كما تم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية ونص الاتفاق على ضرورة التركيز على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة العدوان الصهيوني ووقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها كيان الاحتلال وقطعان المستوطنين بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية.

ومقاومة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلال قطاع غزة وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.



من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال توقيع 'إعلان بكين' أن النقطة الأهم في الاتفاق هي تشكيل هذه الحكومة وأن المصالحة هي شأن داخلي للفصائل الفلسطينية، لكن لا يمكن تحقيقها من دون دعم المجتمع الدولي.



في السياق ذاته، قال مسؤول دائرة العلاقات العربية والدولية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إحسان عطايا أن حركة الجهاد الإسلامي رفضت أية صيغة تتضمن الاعتراف بـ"إسرائيل" صراحة أو ضمنا، كما أنها لم توافق على إدراج صيغة تنص على القرارات الدولية التي تؤدي إلى الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال الغاصب.



وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق إن أول نقطة تم الاتفاق عليها في بكين هي توحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي ووقف حرب غزة والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية.

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