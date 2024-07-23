شاهد ما صرّح به طبيب يهودي أميركي عائد من غزة!

العالم - خاص بالعالم

ففي اليوم الواحد والتسعين بعد المئتين من العدوان على غزة، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال ثماني مجازر خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى تسعة وثلاثين ألفا وتسعين شهيدا، وأكثر من تسعين ألفا مصابا منذ السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل عمدا الأطفال االفلسطينيين بنيران قناصته.. كشف عن ذلك طبيب يهودي أميركي عائد من غزة مؤكدا أنه 'لم يشاهد في حياته أطفالا مقطعين ومصابين كما رأى في القطاع.

وقال الطبيب اليهودي الأميركي مارك بيرلموت:"إن 'الجيش' الإسرائيلي قنص أطفالا بصورة متعمدة.. لدينا مستندات تثبت حالات الاستهداف الممنهج للأطفال وارتكاب جرائم حرب بحقهم.. لقد رأيت عددا كبيرا من الأطفال المحترقين والممزقين في الأسبوع الأول فقط".



إلى ذلك تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لجيش الاحتلال، وتخوض معارك ضارية في محاور القتال فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها جرافة إسرائيلية بقذيفة 'الياسين 105'، قرب مسجد الظلال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

بدورها، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية على 'حوليت' و'ياتيد' و'صوفا' و'أفيشالوم' ومستوطنات 'غلاف غزة'.

وضمن عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية استهدفت سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال على خط الإمداد في محور 'نتساريم'، في مدينة غزة، بوابل من قذائف 'الهاون' من العيار الثقيل.

وفي عملية منفصلة، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم الاحتلال في حي تل السلطان غربي رفح، بقذائف 'الهاون' من العيار الثقيل.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى دكها تحشدات الاحتلال المتموضعة في محور 'نتساريم' بقذائف 'الهاون' من العيار الثقيل.

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