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مراسل العالم: 8 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة بخان يونس

الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في خان يونس بأن مدينة خانيونس تشهد مجازر مروعة ومتواصلة من قبل الاحتلال حيث وصل إلى مستشفى ناصر الطبي 8شهداء، من بينهم4 استشهدوا إثر استهداف سيارة تابعة لشركة الكهرباء.

العالم - خاص بالعالم

فيما أوضح مراسلنا أن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لشركة توزيع الكهرباء في منطقة جورة اللوت شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين كانوا بالقرب منها.

وأضاف أن "القصف المدفعي الإسرائيلي لا يزال متواصلاً على مناطق متفرقة شرق خان يونس، ولا سيما الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلا".

ولفت مراسلنا إلى ارتقاء شهيد برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن قوات الإحتلال الإسرائيلي حربا "وحشية" على غزة خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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