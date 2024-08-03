كاميرا العالم ترصد آخر التطورات على الحدود اللبنانية الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن بان الواقع الميداني كان بالغ التصعيد من خلال الإعتداءات الاسرائيلية التي توسعت رقعتها الى حد ما من خلال الغارات الإسرائيلية التي شنتها، وإن كان من جهة أخرى الرد الذي قامت به المقاومة.

وأوضح مراسلنا أنه منذ صباح اليوم بدأت آلة الحرب الاسرائيلية بالاعتداء الغاشم من خلال إحدى المسيّرات التي استهدفت احدى السيارات على طريق بلدة البازورية بقضاء صور والتي تبعد 17 كلم ما أدى الى ارتقاء شهيد على طريق القدس لتستمر حالة الاعتداءات بالغارات الجوية والمسيرات وآخرها كان عصر هذا اليوم عندما استهدفت غحدى المسيرات تجمعا لمواطنين كانوا يجلسون أمام أحد المحال التجاريه في بلدة دير سريان قضاء مرج عيون ما أدى الى استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاما وجرح 6 مدنيين من ابناء هذه البلدة.

ونوها مراسلنا إلى أن الغارات الاسرائيلية توسعت على بلدات طير حرفا ورب 30 وعيتاالشعب وكفر كلا والمنطقة الواقعة بين بلدة حولا وبين بلدة مركبا وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف طاول الحدود اللبنانية الفلسطينية لا سيما وسط مدينة الخيام بالاضافة الى بلدة راشيا الفخار.

وبين مراسلنا أن المقاومة كانت قد ردت بسلسلة من العمليات كان آخرها استهداف مبنى رصدته المقاومة داخل مستعمرة المطلة كان يتحصن فيه جنود للاحتلال الاسرائيلي فقصفته بشكل مباشر، ما ادى الى اشتعال النيران واندلاعها من داخله، ما أدى الى اصابات أكيدة في صفوف جيش الاحتلال.

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