كاميرا العالم تواكب عودة ميناء الحديدة للعمل بعد الإستهداف الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

على قدم وساق تعمل مؤسسة موانئ البحر الاحمر بالحديدة على عودة الميناء بعد الضربات الجوية الاسرائيلية التي شنت على اكثر من مكان داخل هذا الميناء وعلى هذه الارصفة، نحن الان في الميناء نواكب عودة الميناء لعملها الطبيعي وسنقوم بجولة ميدانية وسط هذه الارصفة، وسنعد مقابلات مع الكثير من العمال لإخذ آرائهم ووجهات نضرهم حول العدوان الغاشم على الميناء.

وقال سعيد كداف أحد عمال ميناء الحديدة:"نحن لا نخشى العدوان حتى لو قام بتوجيه الضربة وجئنا لنعمل وسيصبح العمل افضل ان شاء الله".

وقال سالم سالم عبدالله سالم أحد عمال ميناء الحديدة:" نحن لا نخاف سنعمل رغما عن الاعداء ولو امطر العدوان ناره داخل بلدنا فلن نتخلى عنها".

لا شيء يكسر إرادة العمال الذين كانوا عرضة للاستهداف المباشر من قبل طائرات العدوان الصهيوني، وهم بأنفسهم من أعادوا تأهيل الميناء بزمن قياسي ووفق خطة مدروسة من قبل قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر.

وقال محمد عياش قحيم – محافظ محافظة الحديدة:" نقول للاسرائيليين.. مهما فعلتم فلن تثنوننا فلن عن قضيتنا القضية الفلسطينية، واهل اليمن عندما يقولون وقائدهم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما يقول:" لستم وحدكم" يعني لستم وحدكم فبلادنا ودماءنا وارواحنا وموانئنا وكل شيء مع القضية الفلسطينية التي لن تهزم باذن الله ومعنوياتنا عالية بفضل الله والعمل قائم كما تشاهدون..".

في تحد واضح وإرادة فولاذية في نصرة الاقصى الشريف ودعم مقاومة غزة لكسر هيمنة الكيان الصهيوني، تؤكد القيادة في المضي قدماً على بذل كل غالي ونفيس للإستمرار على هذا الدرب.

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