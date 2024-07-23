شاهد الأمين العام لحركة الشعب يعلن ترشّحه للإنتخابات الرئاسية التونسية

العالم - خاص بالعالم

المغزاوي اعلن انه سيدعم في حال فوزه بالرئاسة توجه البلاد شرقا والانضمام إلى مجموعة البريكس بالإضافة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة الشاملة بين تونس و الاتحاد الأوروبي.

وقال زهير المغزاوي مترشح للانتخابات الرئاسية:" نترشح من أجل علاقات دولية جديدة ومن أجل أن تكون تونس مدمجة في محيطها العربي والمغاربي وعمقها الافريقي من أجل علاقات اقتصادية جديدة ومراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتحضير تونس أن تنضم لمجموعة البريكس.

لم يكن ترشيح حركة الشعب امينها العام لمنافسة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية أمرا مفاجئا رغم انخراطها في مسار 25 جويلية ودعمها لقراراته، فقد سبق ذلك نقد لسياسات سعيد من قبل قيادات الحركة بالإضافة إلى غياب اي لقاءات بين الطرفين منذ أكثر من عام

وقال عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب:"الان ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية لم نرى برنامج لم نرى استراتيجية ولم نرى رؤية سياسية استراتيجية واضحة".

ثمانية وثمانون مترشحا حتى الآن ضمن قائمة لم تغلق بعد لشخصيات من مختلف الانتماءات ابرزهم الوزير السابق في حكومات ما قبل الثورة المنذر الزنايدي و عماد الدايمي مستشار الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي وزهير المغزاوي امين عام حركة الشعب.

وقال سعيد الزواري صحفي ومحلل سياسي:"87 من المرشحين الجديين معظمهم من المعارضة لمسار 25 جولية وترتكز اساسا على هذه النقطة".

من المنتظر ان تعلن هيئة الانتخابات عن أسماء المترشحين المقبولين في 11 من الشهر المقبل.

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