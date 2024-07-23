قصف جوي على طولكرم يودي بحياة مسعفة وإبنتها ومقاومين

العالم - خاص بالعالم

قصف جوي يدق طولكرم من جديد أودى بحياة مسعفه وابنتها وثلاثة من قادة الأذرع العسكرية في مخيم طولكرم.

شهية الاحتلال المجبولة بسفك الدم الفلسطيني طبق قرارات الساسة الاسرائيلين منهم سموتريتش الذي أطلق العنان لجنود يجيدون الاختباء بآليتهم العسكرية واستهداف الفلسطينيين عن بعد.

اقتحام طويل لمخيم طولكرم دام لـ 15ساعة وعلى غرار ما حدث ويحدث في مخيمات شمال الضفة لحق المخيم بأضرار جسيمة بتخريب البنية التحتية والمنازل والممتلكات.

بعد عامين من محاولات الاحتلال للقضاء على الكتائب المسلحة واغتيال المقاومين يزداد خوف الكيان الصهيوني من تكرار السابع من اكتوبر في مستوطنات الضفة الغربية فيحاول جاهداً إزالة شعور التهديد هذا بالقصف والتخريب.

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