هجمات متتالية للمقاومة على قواعد ومقرات وثكنات الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

فردًا على ‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة شقرا شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية هو الأول من نوعه على قاعدة 'جبل نيريا' وهي مقر قيادة كتية تشغله حاليًا قوات ‏من لواء 'غولاني واستهدفت المقاومة أماكن تموضع ضباط وجنود الاحتلال محققةً أهدافها بدقة وموقعة إصابات مؤكدة.

كذلك استهدفت المقاومة بقذائف المدفعية الثقيلة ثكنة راميم 'التي تشغلها حالياً قوات من لواء غولاني أيضا ‏وأصابوها إصابة مباشرة.‏ وبصاروخ بركان استهدف مجاهدو المقاومة ‏موقع المرج و أصابوه بشكل مباشر.الى ذلك استهدفت المقاومة بصواريخ فلق مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل .

وفيما اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باختراق عدد من المسيّرات أجواء الجليل الغربي وانفجارها في منطقة جبل ميرون وسقوط صواريخ في مستوطنتي كريات شمونه ومرجليوت كشف إعلام الاحتلال عن انفجار أربعة مسيّرات في منطقة حانيتا ويعرا بالجليل الغربي واندلاع حرائق في المنطقة لافتا الى هروع نحو ثلاث عشر فريق إطفاء لإخمادها.

مجلس الجليل الأعلى طلب من المستوطنين في عدد من المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها البقاء قرب الملاجئ. اللواء في إحتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي.

'غيرشون هكوهين اعتبر أن الشعب اللبناني لا يخشى من هجوم الجيش الإسرائيلي مؤكدا خشية المستوطنين الذين يعيشون على الحدود الشمالية من مثل هذا السيناريو وأنهم لن يعودوا بسهولة إلى منازلهم كأهالي القرى الجنوبية اللبنانية.

هيئة الطبيعة والحدائق الاسرائيلية كشفت عن احتراق أكثر من57% من المساحة العامة من المناطق المحتلة شمال فلسطين جراء صواريخ ومسيرات المقاومة في لبنان محصية احتراق أكثر من مئة وثمانية وثلاثين الفا وستمئة دونم في الشمال واحتراق أكثر سبعة وسبعين الفا وثلاثمئة وتسعين دونما في الجولان السوري المحتل.

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