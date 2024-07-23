العالم - خاص بالعالم

الرد اليمني من قبل أنصار الله الحوثي على العدوان الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع بالحديدة باليمن حالة من الرعب والترقب والقلق تسود كافة الاوساط السياسية والامنية والشارع الاسرائيلي هذا هو المشهد داخل كيان الإحتلال الاسرائيلي سلاح الحرب الاسرائيلي اعلن عن رفع حالة التأهب بمختلف أنظمته العسكرية تحسبا للرد الحوثي.

وقال راسم عبيدات المحلل السياسي الفلسطيني:"إن حالة الاستنفار تأتي في ظل ورود معلومات بأن هناك أسراب من المسيّرات اليمنية تستعد من أجل مهاجمة كيان الاحتلال، وربما تكون المسيّرات هي مقدمة.. كما حدث في قضية المسيرات الايرانية لضرب صواريخ بالستية بعيدة المدى على اهداف في عمق كيان الاحتلال ربما تكون محطات ومجمع لمواد كيميائية في حيفا".

صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت في تقرير لها بأنه من الممكن أن يرد الحوثيون بإطلاق النار من اليمن باتجاه أهداف حساسه ويشمل ذلك اهداف في تل ابيب يافا وحيفا وإيلات وقد يشمل ذلك شن هجمات باستخدام اسلحة جديدة وبأن هناك أحتمال أخر وفق التقديرات الامنية للرد الحوثي وهو هجوم مشترك مع المقاومة الاسلامية في العراق ضد حقول الغاز ومحطات الكهرباء داخل الكيان المحتل.



وقال محمد زحايكي المختص في الشأن الاسرائيلي:" هذه الازمة مرشحة للمزيد من التفاقم ومزيد من التدهور، مما قد يؤدي الى تفريغ هذا الكيان من عناصره ومن جمهوره وصولا الى أزمة حقيقية يواجهها منذ قيامه حتى الان".



ونشر معهد أبحاث الامن القومي الاسرائيلي أن الحوثيين مجهزون في الواقع بصواريخ باليستية متوسطه وبعيدة المدى وصواريخ كروز وصواريخ بحر بحر وطائرات مسيرة هجومية وانتحارية وأسطول من الطائرات بدون طيار

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