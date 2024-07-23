الإستفزاز الإسرائيلي، كسر حاجز الصوت فوق بيروت.. التصعيد بالضفة الغربية وتصدي المقاومة للإحتلال

ويأتي ذلك بعيد قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بخرق جدار الصوت في العاصمة بيروت وجنوب لبنان والقاء بالونات حرارية في محاولات ترهيبية فاشلة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم أم وطفلتاها، بقصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم طولكرم شرق المدينة.



وقالت مصادر محلية إن مسيرة إسرائيلية اغتالت قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم أشرف نافع المشهور بـ (أزكيهم) كما استشهد معه ستة آخرون بينهم مقاومون ووالدة الشهيد عبدالله أبو سرور وطفلتاها.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم طولكرم، وأطلقت تجاههم النار. هذا وشوهدت جرافة الاحتلال وهي تحمل الشهداء على مقدمتها في تنكيل بالجثامين، وتم احتجاز الجثامين ونقلها الى الداخل المحتل.

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