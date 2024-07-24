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من تفاعل الناشطين مع الكشف عن مسيّرة يافا لدينا هنا تعليق من "نصر السحاري" الذي كتب. قناص سابق في الجيش الإسرائىلي راح ضحية المسيَّرة يافا فمن الغريب والعجيب أن تقطع طائرة مسيَّرة مسافة ألفي كلم لتقتنص هدفها بدقة، وكل ذلك بفضل الله تعالى. وتحول القناص إلى مقنوص، وهنا ندرك النجاح الإستخباري للقوات المسلحة اليمنية.

"عبد الرقيب محمد" بدوره علق. الطائرة المسيرة اليمنية يافا أحدثت فيهم الخوف والرعب الشديد وجعلتهم يتخيلوا سرب الطيور كلها طائرات مسيرة يمنية يافا ففعلوا صافرات الإنذار واطلقوا الدفاعات الجوية وكانوا بحالة استنفار قصوى ثم بعد ذلك عرفوا إنه سرب من الطيور

أما "إلياس محمد" فعلق بشيء من السخرية من الاحتلال.. من أغرب ما قاله أحمد مطر على طريقة الهجاء.. أفلح السحر فهنا نحن بيافا نزرع القات ومن صنعاء نجني البرتقال. ماذا لو يعرف أن يافا مسيرة صنعانية تدك الصهيونية؟!! كيف سيعيد صياغة شعره؟

من المقرر أن يلقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام أعضاء الكونغرس الأميركي. الخطاب والظروف المحيطة به تكشف رفضا واسعا لزيارة نتنياهو لواشنطن، وكذلك لاستقباله من قبل أعضاء الكونغرس في ظل الإبادة الجماعية التي يقودها في قطاع غزة، بينما تشهد واشنطن احتجاجات واعتصامات ضد زيارة نتنياهو إلى واشنطن

نستعرض معكم بعض تعليقات الناشطين من زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ونبدأ مع "حسن عليان" الذي كتب. زيارة نتنياهو فاشلة من اللحظة الأولى.. حظه الاسود أن التوقيت للزيارة اتى في ظروف أمريكا تعيش مرحلة انتخابية حساسة بعد تنحي بايدن وترشيح كامالا هاريس في وجه ترامب .. وفي ظل اصوات في الكونغرس تعتبره مجرم حرب وغير مرحب به.. واليهود في أمريكا يتظاهرون ضده.

"محمد الدلال" ايضا علق.. الكونغرس الأمريكي يحتفي بوجود مجرم الحرب نتنياهو في أمريكا ، ومن المتوقع ان يلقي قاتل الأطفال كلمة أمام الكونغرس ! الحماقة والتواطيء في الإجرام دعت الساسة الأمريكان إعلانهم صراحة بأنهم مع مجرمي الحرب من الصهاينة وأنهم ضد قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات المنظمات الدولية !

وإلى هذا التعليق من "ديما حلواني" وفيه. عضو مجلس النواب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أعلنت انضمامها للمقاطعين لخطاب نتنياهو في الكونغرس. وقالت إن خطاب نتنياهو يمثل يوما أسود في التاريخ الأمريكي.

مع اقتراب كامالا هاريس من الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الاميركية، يتزايد النقاش حول أهليتها وقدرتها على أن تكون منافسة قوية في مواجهة دونالد ترامب. كامالا هاريس قد لا تختلف كثيرا عن جو بايدن في قضايا عدة.. أهم أوجه الشبه بين الاثنين برأي الناشطين.. الهفوات التي ترتكبها هاريس.

من التعليقات حول شخصية كامالا هاريس المرشحة المرتقبة للانتخابات الرئاسية الأميركية، لدينا هنا تعليق من "أيمن عادل" وفيه.. كامالا هاريس ليست أنجيلا ميركل وهي ليست بالطبع مارجريت ثاتشر... هي نسخة معدلة ومتواضعة من جو بايدن. ومن يعتقد أنها ستكون مفيدة لنا نحن العرب واهم.

"علي جديدي" بدوره علق. إختيار كامالا هاريس هو لتكون دمية بين ايديهم إن نجحت في الفوز على دونالد ترامب؛إضافة إلى أنها مصدر جذب للمرأة الأمريكية عموما؛ ولذوي الأصل الإفريقي والأجنبي؛ ولعلاقتها الوطيدة بأجهزة المخابرات؛هي شخصية ضعيفة وفضائحها مسجّلة.

أما "حزام" فكتب في هذا السياق.. كامالا هاريس تحتاج إلى محاولة اغتيال فاشلة أو محاولتين حتى تستطيع جمع أصوات ناخبين . غير كذا ؛ لا أمل.

نبقى مع كامالا هاريس.. كثيرون في الأيام الأخيرة أعادوا نشر فيديوهات من مسلسل الكرتون الأميركي الشهير "ذا سيمبسونز" هذا المسلسل الذي يقال إنه تنبأ بكثير من الأحداث حول العالم. من هذه الأحداث وصول كامالا هاريس إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة.. فهل ستصدق هذه التنبؤات؟

التفاصيل في الفيديو المرفق..