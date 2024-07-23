تأثير تنحي بايدن عن الإنتخابات الرئاسية على صفقة الأسرى

العالم – العين الإسرائيلية

وبحث البرنامج في تنحي بايدن عن إنتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الامريكية الذي أثار اهتماما كبيرا في الإعلام العبري، حيث طرحت التساؤلات عن مدى تاثير هذا التنحي على صفقة الاسرى ومسار هذا العدوان على غزه

وفيما يتعلق بتنحي الرئيس جو بايدن عن إنتخابات الرئاسة الأمريكية ومدى تأثيره في موقف الإحتلال الاسرائيلي من الحرب على غزة وانعكاسه على مفاوضات صفقة تبادل الاسرى، اوضح صالح ابو عزة الباحث في الشأن الإسرائيلي أن هناك مسارين متناقضين بهذه المسألة، فهناك من يرى بأنه قد يتخفف نتنياهو من ضغط الإدارة الامريكية بحكم أنها ستتلهى بشكل كبير في الانتخابات، واختيار خلف لبايدن أولا، وهذا كله سيجعل من الضغط الذي تمارسه إدارة الرئيس جو بايدن على نتنياهو لا يرقى بأن يصل الى صفقة.

ولفت أبو عزة إلى أن هنالك رأي في أن الديمقراطيين الآن بحاجة الى روافع حقيقية في الداخل الامريكي، وخاصة بعد محاولة اغتيال ترامب ورفع أسهم ترامب بين الشعب الامريكي، لذلك أمام الديمقراطيين ان يتم اختيار شخصية مقبولة في الداخل الامريكي وتشد عصب الديمقراطيين والناخبين اولا.

ونوه أبو عزة إلى أن النقطة الثانية بحاجة الى روافع أخرى، والنقطة الأخرى هي الضغط على "اسرائيل" والذهاب الى صفقة تكون رافعة في الداخل الامريكي سواء في مخاطبة من يؤيد فلسطين، بأن يتم إيقاف الحرب أو من يؤيد"اسرائيل" بأننا أنهينا جبهة غزة وجبهات الإسناد التي كانت تؤذي الكيان الإسرائيلي والآن"إسرائيل" بأمان أكثر مع وجود هذه الصفقة.

وسلط البرنامج الضوء على زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الامريكية بالتزامن مع قرار بايدن بالتنحي عن الترشح للإنتخابات الرئاسية والتي قد تحرم نتنياهو الزخم الذي قد كان يحمله في ظل خلافاته مع الرئيس الامريكي على حد تعبير إحدى الصحفيات الاسرائيليات.

وبحث البرنامج في عدم جواز الإستخفاف باليمنيين، وهذا ما حذّر منه الجنرال الاسرائيلي السابق يسرائيل زيف، معتبرا أنهم يمثلون قوة قادرة على الاستمرار في حرب مهما طال زمنها.

ضيف البرنامج:

- صالح أبو عزة الباحث بالشأن الإسرائيلي.

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