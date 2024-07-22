أنصار الله: الرد على هجمات إسرائيل لن يتأخر

العالم-اليمن

وقال القحوم، إن "الأيام المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت"، مضيفا أن "بنك الأهداف سيكون واسعا شاملا للجغرافيا الفلسطينية المحتلة، واليمن الكبير له اليد الطولى والقدرة في تغيير موازين القوى وتحقيق الانتصار".

وشنت مقاتلات الاحتلال، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.

وتوعدت أنصار الله بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في فلسطين المحتلة، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً "إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني".