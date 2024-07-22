الخارجية التركية تنفي التقارير حول لقاء محتمل بين أردوغان والأسد في موسكو

العالم-سوریا

ونقلت وكالة "ANKA" الإخبارية عن المسؤول قوله: "التقارير التي تفيد بأن رئيسنا سيعقد اجتماعا في موسكو مع الرئيس السوري الأسد غير صحيحة".

وكانت ذكرت صحيفة "ديلي صباح" الموالية للحكومة في وقت سابق نقلا عن مصدر أن أول اجتماع بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله الممثل الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتييف في 26 يونيو الماضي، إن دمشق "منفتحة على كل المبادرات الرامية إلى تحسين العلاقات مع تركيا، إذا كانت هذه العملية مبنية على احترام سوريا وسيادة الدولة السورية ورغبتها في استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 28 يونيو الماضي، استعداده لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، المقطوعة عام 2012. وفي 12 يوليو الجاري، قال إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية هاكان فيدان "بالاجتماع مع زملائه وإعداد خارطة طريق لعملية التطبيع".