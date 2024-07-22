العراق ينفذ حكما بالإعدام شنقا بحق 10 متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"

العالم-العراق

وأضافت المصادر ذاتها أن أحكام الإعدام نُفذت في سجن بمدينة الناصرية جنوبي العراق وأن جميع المدانين عراقيون، موضحة أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء لتنظيم "داعش" وارتكاب “جرائم إرهابية خطيرة”.

هذا ونفذ العراق في شهر أبريل المنصرم حكم الإعدام بحق 11 شخصا بتهم تتعلق الإرهاب، مما أثار انتقادات من منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى مخاوف من احتمال إعدام المزيد دون الإعلان عن ذلك نظرا “للافتقار المقلق للشفافية” بشأن عمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.

وأحال العراق مئات ممن يُشتبه بأنهم من الارهابيين إلى المحاكمة ونفذ عدة إعدامات جماعية منذ هزيمة مسلحي تنظيم "داعش"في عملية عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة في الفترة من 2014 إلى 2017.