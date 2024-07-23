77 شهيدا في خان يونس و16 آخرين في غزة وجباليا

العالم - فلسطين المحتلة

وقد ارتفعت حصيلة قصف الاحتلال المكثف على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى 77 شهيدا فيما لا يزال أكثر من 30 آخرين تحت الأنقاض، وأصيب نحو 200 آخرين، بينهم أطفال ونساء، بحسب ما أفادت به مصادر طبية.

وتزامن العدوان الاسرائيلي الواسع على شرق خان يونس، مع نزوح قسري لعشرات آلاف المواطنين، وسط أوضاع إنسانية وطبية كارثية، بفعل غارات الاحتلال المكثفة والعنيفة.

ففي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أكدت مصادر طبية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، سقوط 4 شهداء واصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في المخيم.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة "الجماصي" بشارع النفق بمنطقة الصحابة، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وتحدثت مصادر صحية، فجر اليوم، عن استشهاد 8 مواطنين في استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الداية" بشارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني بغزة، إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة "بكر" بمنطقة الحدبة في دير البلح وسط القطاع، ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,006 مواطنين أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,818 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.