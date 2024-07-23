العالم - لبنان

وأقرّت وسائل إعلام عبرية بإصابة مستوطنين إثنين بجروح من جرّاء سقوط صواريخ في "تسوريال" في حين أشار موقع "والا" العبري إلى أنّ صواريخاً من لبنان وصلت إلى "تسوريال" الأمر الذي أدّى إلى تضرر مبنىً من جراء صواريخ حزب الله.

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أكد في الـ17 من تموز/يوليو الحالي، في مناسبة إحياء العاشر من محرّم، أنّ "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستوطنات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً".

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنّها استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الصهيوني ‏في ‏مستعمرة "المنارة" بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة، كردٍ على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات الاحتلال الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا ‏الشعب جنوبي لبنان.

كذلك، نفّذ حزب الله عمليات أخرى، مستهدفاً مبانٍ يستخدمها جنود العدو في ‌‏مستعمرة "المطلة"، كردٍ على ‌‌‏‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة الخيام جنوبي لبنان.