7 شهداء بعدوان الاحتلال على طولكرم، بينهم قادة للمقاومة

العالم _ مراسلون

ونقل مراسل قناة العالم في مدينة الخليل عن مصادر محلية ان 3 من الشهداء كانوا قادة في المقاومة: قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم أشرف نافع (الشهير ازكيهم) وقائد كتائب شهداء الأقصى محمد عوض “ابو عبدو” والشهيد القائد محمد بديع.

وأشار مراسل العالم إلى وجود شهيدة بين الذين استهدفتهم طائرات الاحتلال في مخيم طولكرم.

واكد مراسل العالم ان قوات الاحتلال قامت بالتنكيل بجثامين الشهداء، حيث اظهرت فيديوهات بان جرافة احتلالية قامت بنقل هؤلاء الشهداء بطريقة بشعة من داخل المخيم الى جهة مجهولة.

طولكرم

كما اشار مراسل العالم الى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واستشهد الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة خلال مواجهات في بلدة سعير في الخليل، حيث اطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها البلدة، ما أدى لإصابة الشاب شلالدة بجروح خطيرة قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رأس العاروض جنوب بلدة سعير، واندلعت موجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين مما أدى إلى استشهاد الشاب رامز محمد الحلايقة (22 عاما).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة سعير ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة، اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمدمع.