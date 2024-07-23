الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ابرز تطورات العدوان الاسرائيلي على خانيونس

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه لم تتوقف المجازر والغارات التي يشنها جيش الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في مناطق متفرقة من قطاع الغزة.

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان غارات اسرائيلية استهدفت منازل مواطنين في مدينة غزة وما اسفر عن ارتقاء حوالي 16 شهيدا وعدد من الاصابات.

واضاف انه يتواصل القصف المدفعي العنيف منذ ساعات الليل في المناطق الشرقية لخان يونس وسط تقدم الاليات الاسرائيلية من المناطق الشرقية لافتا الى ارتقاء شهيد وعدد من الاصابات جراء الاستهداف في محيط شارع خمسة من المناطق الشمالية لمدينة خانيونس.

واشار الى حالة النزوح الكبيرة في شوارع خانيونس حيث يفترش المواطنين الارض بسبب عدم وجود اماكن لايواءهم.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف مستعمرة "تسوريال" بـ"الكاتيوشا"

'لن تبقى لكم دبابات'.. رسالة للمحتل توجهها المقاومة الاسلامية