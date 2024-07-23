شاهد.. ابرز تطورات العدوان الاسرائيلي على خانيونس

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان غارات اسرائيلية استهدفت منازل مواطنين في مدينة غزة وما اسفر عن ارتقاء حوالي 16 شهيدا وعدد من الاصابات.

واضاف انه يتواصل القصف المدفعي العنيف منذ ساعات الليل في المناطق الشرقية لخان يونس وسط تقدم الاليات الاسرائيلية من المناطق الشرقية لافتا الى ارتقاء شهيد وعدد من الاصابات جراء الاستهداف في محيط شارع خمسة من المناطق الشمالية لمدينة خانيونس.

واشار الى حالة النزوح الكبيرة في شوارع خانيونس حيث يفترش المواطنين الارض بسبب عدم وجود اماكن لايواءهم.

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