القسام تتصدى للاحتلال في طولكرم .. تفجير آليات وإصابة جنود

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان كتائب القسام - كتيبة طولكرم نشرت مشاهد مصورة وثقت لحظة تفجير عبوتين ناسفتين بجرافة من نوع D9، وأخرى مدولبة.

وقالت الكتائب: إن مجاهديها في مخيم طولكرم قاموا بتفجير عبوة ناسفة في جرافة D9 في محور المقاطعة، وقوة من جيش الاحتلال تقدمت الى موقع الانفجار.

كما نشرت كتائب القسام توثيقا لإعطاب جرافة عجال في محور حارة الغانم بواسطة عبوة السنقور “5” في مخيم طولكرم.

وخاض مقاتلو القسام اشتباكات مباشرة برفقة فصائل المقاومة، تصديل لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم من عدة محاور.

وتركزت الاشتباكات في حارة المقاطعة بالقرب من مسجد السلام،، وحارة البلاونة، حيث نصب المقاومون كمائن واطلقوا الرصاص والعبوات الناسفة صوب القوات المتوغلة.

وأكد شهود عيان من المخيم قيام قوات الاحتلال بنقل عدد من الإصابات في صفوف الجنود بعد تفجير العبوات بالآليات العسكرية.

وسبق أن نشرت كتاءب القسام كتيبة طولكرم، فيديو يوثق سلسلة عمليات نفذتها خلال الأيام الماضية واستهدفت مستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية.

وتعهدت القسام بتنفيذ مزيد من العمليات ضمن معركة طوفان الاقصى اسنادا للمقاومة في غزة ودفاعا عن الأرض والمقدسات.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم فتاتان، صباح الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية إعلامية: إن مسيرة إسرائيلية اغتالت قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم ازكيهم نافع بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر موقع بمخيم طولكرم.

وإلى جانب الشهيد “نافع”، ارتقى 4 آخرون وهم: أبو عبدو، محمد بديع، والشقيقتان روزة جمعة سالم، وبيان جمعة سالم، وفق ما أوردته المصادر المحلية.

والليلة الماضية، فرضت قوات الاحتلال طوقا حول مخيم طولكرم من جميع محاوره، ونصبت فرق القناصة في محيطه، وداهمت عددًا من المنازل في محيط مخيم طولكرم، وفتشتها وحققت مع أصحابها ميدانيا.