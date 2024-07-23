وسط وضع انساني كارثي.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة

العالم _ خاص بالعالم

وتاتي هذه التطورات وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.

المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني في غزة اعلن ان الغارات التي وقعت فجر الثلاثاء ادت الى استشهاد واصابة العشرات مشيرا الى انتشال 8 شهداء بعد قصف منزل عائلة 'الداية' في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي غارةٍ إسرائيلية أخرى، تمكنّت الطواقم الطبية من انتشال 4 شهداء سقطوا جراء استهداف منزل عائلة 'الجماصي' في شارع النفق بمنطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

مصادر محلية ايضا قالت إن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة 'جلهوم' في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفر عن سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى.

ميدانيا واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغل قوات الاحتلال والاشتباك معها في العديد من المحاور واعلنت فصائل المقاومة عدداً من البلاغات العسكرية حول الاشتباكات الضارية التي يخوضها المقاومون مع قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام عدداً من المقاطع التي وثّقت مشاهد تضمنت قصفها برشقة صاروخية غرف قيادة الاحتلال والقوات المتموضعة في محور 'نتساريم' بصواريخ 'رجوم' وقذائف الهاون.

كما نشرت في وقت سابق المشاهد لإطلاق صاروخ سام سبعة تجاه طائرة مروحية من نوع 'أباتشي' في سماء المنطقة الوسطى بالقطاع.

وفي السياق نفسه اعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون موقع 'كرم أبو سالم' وموقع 'صوفا' العسكريين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كما عرضت مشاهد من استهداف مقاتليها بقذيفة صاروخية جنود الاحتلال داخل مبنى وقصف تمركزا لقوات الاحتلال بقذائف الهاون عند مفترق عوض الله بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.