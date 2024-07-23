سوء التغذية يجبر مشفى كمال عدوان على اتخاذ هذا الاجراء +فيديو

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في مستشفى كمال عدوان وهي احد اهم المستشفيات في قطاع غزة وربما المشفى الوحيد الذي ظل صامدا يستقبل حالات رغم سوء الاحوال الصحية

ومن امام قسم سوء التغذية ومع اشتداد الازمة في شمال قطاع غزة وتفاقم الاوضاع الانسانية وخاصة فيما يتعلق بسوء التغذية الامر الذي القى بظلاله على عدد كبير من الاطفال جراء نقص الادوية والمستلزمات وحليب الاطفال.

وقال مدير قسم التمريض في مجمع كمال عدوان الطبي، عيد صباح، ان "مع اشتداد المجاعة والحصار على شمال قطاع غزة بالاخص وعدم وجود الاطعمة والاغذية في الاسواق والمستلزمات الطبية والاجهزة اللازمة لمراعاة هؤلاء الاطفال اتضح منذ 4 اشهر هذه المشكله الكبيرة ولذلك زار المستشفى العديد من الحالات التي تعاني من الهزل الشديد ولاحظنا في الاونة الاخيرة انه يولد المولود وهو يعاني من سوء تغذية وهو امر جديد والسبب هو سوء تغذية الام فيولد الطفل وهو يعاني من سوء تغذية ويجب وضعه في الحضانة ولدينا العديد من الحالات والتي لم نستطع انقاذهم".

وبدء سوء التغذية ينتشر بين اطفال شمال قطاع غزة الذين يعانون هم واسرهم من سوء التغذية، وذلك لان مناطق الشمال تعيش حالة من المجاعة منذ فترة طويلة وذلك بسبب منع ادخال الاغذية سواء للاطفال واسرهم.