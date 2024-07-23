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أول تعليق إسرائيلي على إعلان اتفاق الفصائل الفلسطينية في الصين

أول تعليق إسرائيلي على إعلان اتفاق الفصائل الفلسطينية في الصين
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

انتقد الإحتلال الإسرائيلي الثلاثاء حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتوقيعها اتفاقا مع حركة حماس حول مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس “وقعت حماس وفتح في الصين اتفاقا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب” مضيفا “بدلا من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس القتلة من حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي” حسب تعبيره.

وإدعى الوزير “هذا لن يحدث لأن حكم حماس سيُسحق وسينظر عباس إلى غزة عن بعد” وفق قوله.

ويعد هذا أول تعليق رسمي إسرائيلي على إعلان الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى “وحدة وطنية شاملة” تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في بكين، بدعوة رسمية من الصين واستمر لمدة يومين.

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