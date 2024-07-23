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منذ بدء العدوان..

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39090 والمصابين إلى 90147

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39090 والمصابين إلى 90147
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39090 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 90147منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

84 شهيدا و329 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 84، وإصابة 329 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أن حصيلة استهدافات الاحتلال ومجازره في محافظة خان يونس يوم أمس ارتفعت إلى 73 شهيدا منهم (24 طفلا و15 امرأة)، وأكثر من 270 إصابة بينها حالات خطيرة.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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