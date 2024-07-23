اللجنة الأولمبية الفلسطينية تطالب باستبعاد 'إسرائيل' من أولمبياد باريس

العالم - فلسطين

ونشرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية رسالة موجهة إلى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من أمس الإثنين، حيث اتهمت فيها الإحتلال “باستمرار الانتهاكات الممنهجة للميثاق الأولمبي” من قبل الهيئات الرياضية الإسرائيلية وأعضائها.

وذكرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية أن تل أبيب تنتهك الهدنة الأولمبية، من خلال قصف أهداف في غزة، وأن 400 رياضي فلسطيني لقوا حتفهم منذ بدء الأعمال العدائية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال باخ من قبل إن مشاركة الإحتلال في أولمبياد باريس، التي تفتتح يوم الجمعة المقبل، ليست في خطر. وذكرت السلطات الفرنسية إن الوفد الإسرائيلي سيتم حمايته على مدار الساعة.

وطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باستبعاد "إسرائيل"، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا (كونغرس)، الأخير، وتم تأجيل اتخاذ القرار.