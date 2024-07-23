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بعد 290 يوما على العدوان..

بالفيديو.. سرايا القدس تمطر مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس مشاهد خاصة من عملية تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية على "حوليت".. "ياتيد".. "صوفا".. "أفيشالوم" ومغتصبات غلاف غزة من قلب مناطق التوغل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

العالم فلسطين

هذا وتستمر كتائب المقاومة في جميع محاور القتال في مواجهة الاحتلال الغاشم وصده .

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