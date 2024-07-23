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صادرات إيران غير النفطية تبلغ 17.5 مليار دولار خلال 4 أشهر

صادرات إيران غير النفطية تبلغ 17.5 مليار دولار خلال 4 أشهر
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر أن الصادرات الإيرانية غير النفطية بلغت 17.5 مليار دولار خلال الـ4 أشهر من العالم الإيراني الحالي.

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وأشار مدير عام الجمارك الإيرانية في تصريح له إلى إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد خلال الـ4 أشهر من العام الجاري، وقال: إن حجم التجارة الخارجية للبلاد بدون النفط (إجمالي التصدير والاستيراد) بلغ 36 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وأضاف رضواني فر: تم تحقيق 17.5 مليار دولار صادرات غير نفطية و18.5 مليار دولار واردات من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد في الأشهر الأربعة من العام الجاري.

وذكر أن حجم الصادرات غير النفطية ارتفع بنسبة 8 بالمئة خلال هذه الفترة وانخفضت الواردات بنسبة 6 بالمئة خلال نفس الفترة.

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