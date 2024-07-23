القوات اليمنية تنشر مشاهد لإطلاق 'مُسيرة يافا' نحو 'تل أبيب'

العالم - اليمن

وذكر الإعلام الحربي التابع القوات المسلحة اليمنية على منصة "إكس" بعض خصائص الطائرة "يافا"، حيث قال إنها "طائرة بعيدة المدى متعددة المهام، تحمل رأس حربي شديد الإنفجار، و لديها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية".

وأكد الإعلام الحربي على أنها "صنعت في اليمن"، مشيرا إلى أنه "أُزيح عنها الستار في عملية يافا الأخيرة 19 يوليو 2024، عندما استهدفت منطقة (يافا - مايسمى "تل أبيب") المحتلة محققة إصابة مباشرة".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف يافا المحتلة (ما يسمى "إسرائيليا" تل أبيب)، بطائرة مسيرة جديدة قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية التابعة للكيان الاحتلال الصهيوني.

وفي بيان متلفز، كشف ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" صباح اليوم الجمعة في بيان، أنه تم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح.

وقال ان منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، مضيفة: سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق.