الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلان بكين.. قيادي لدى حماس:

هذه لحظات تاريخية ونسأل الله أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقعنا عليه

هذه لحظات تاريخية ونسأل الله أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقعنا عليه
الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد موسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن معركة طوفان الأقصى غيَّرت الكثير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ووضعت بصمات واضحة في سبيل حقنا.

العالم - فلسطين

وقال مرزوق خلال لقاء توقيع إعلان بكين، اليوم الثلاثاء، أن “هذه لحظات تاريخية، ونسأل الله أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقعنا عليه، ولا يكون نموذجًا لما وقعناه في السابق، ونحن في لحظة تاريخية سجلها نضال شعبنا الذي نوجه له التحية”.

وشدد أبو مرزوق على أن شعبنا أفشل مخطط تحييد المقاومة وعزلها، رغم الآلام، كما فشلت خطة تهجير الشعب الفلسطيني، وثبت الشعب على أرضه، مضيفًا: “سنبقى مصممين على تحرير أرضنا، وعودة شعبنا”.

وأضاف: “فلسطين وقضيتها أصبحت في المحاكم الدولية، بفضل نضال شعبنا وتضحياته، ونتحرك في كل صعيد من أجل حماية الشعب، ووقف العدوان عليه، وسنبذل كل الجهود من أجل وقف المجازر والعدوان”.

وتوجه القيادي أبو مرزوق بالشكر إلى الجهود الصينية، وكل من وقف معنا بالدم من حزب الله واليمن والعراق، وإيران، وقطر، وتركيا، ومصر.

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يخشى إعادة حماس تأهيل قدراتها العسكرية

شهادة مروعة لطبيب أمريكي عمل في غزة.. ما رأيته لم يكن حربا بل إبادة

بالفيديو.. سرايا القدس تمطر مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية