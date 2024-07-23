العالم - فلسطين

وقال مرزوق خلال لقاء توقيع إعلان بكين، اليوم الثلاثاء، أن “هذه لحظات تاريخية، ونسأل الله أن يوفقنا إلى تطبيق ما وقعنا عليه، ولا يكون نموذجًا لما وقعناه في السابق، ونحن في لحظة تاريخية سجلها نضال شعبنا الذي نوجه له التحية”.

وشدد أبو مرزوق على أن شعبنا أفشل مخطط تحييد المقاومة وعزلها، رغم الآلام، كما فشلت خطة تهجير الشعب الفلسطيني، وثبت الشعب على أرضه، مضيفًا: “سنبقى مصممين على تحرير أرضنا، وعودة شعبنا”.

وأضاف: “فلسطين وقضيتها أصبحت في المحاكم الدولية، بفضل نضال شعبنا وتضحياته، ونتحرك في كل صعيد من أجل حماية الشعب، ووقف العدوان عليه، وسنبذل كل الجهود من أجل وقف المجازر والعدوان”.

وتوجه القيادي أبو مرزوق بالشكر إلى الجهود الصينية، وكل من وقف معنا بالدم من حزب الله واليمن والعراق، وإيران، وقطر، وتركيا، ومصر.